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После массового отравления детей в Приморье возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей и взрослых в летнем лагере «Юность» в Приморском крае. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, допрашиваются лица, причастные к совершению правонарушения. Изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о выявлении у госпитализированных норовируса. По информации на 1 августа, в общей сложности зафиксировано 45 случаев острой кишечной инфекции: пострадали 42 ребенка и трое взрослых.

Утром 31 июля в полицию поступило сообщение о массовой госпитализации детей с признаками отравления. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение следственным органам Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудить уголовное дело. Кроме того, до этого проверка по данному факту проводилась прокуратурой Приморья.

18 июля сообщалось, что в детском лагере Танай в Кемеровской области зафиксировано массовое отравление. Администрация учреждения попросила родителей забрать детей в течение дня. Один из несовершеннолетних попал в больницу с диагнозом отравление средней тяжести.

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