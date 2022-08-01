Мишустин заявил об открытости экономики России для партнерства

Экономика России остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со странами, которые готовы развивать партнерство. Об этом заявил в понедельник, 1 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения», — сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Он также отметил, что правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления и нарушения логистических цепочек поставок продукции.

Мишустин подчеркнул, что по Северному морскому пути осуществляется основная часть северного завоза и идет транзит грузов между Азией и Европой.

Ранее в июле премьер-министр рассказал о возросшем спросе на сельскохозяйственную продукцию из России. По его словам, с учетом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы. Он также указал на то, что в условиях санкционного давления со стороны Запада, важно нарастить темпы производства продукции в РФ.

Прежде, 16 июня, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК), несмотря на все факторы риска, за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Как пояснила вице-премьер, в Южную Корею за указанный срок было экспортировано на 19% больше продовольствия, в Белоруссию поставки выросли на 33%, в 3,6 раза они также увеличились в Индию.

Москва вынуждена была переориентировать основные товаропотоки на азиатский рынок из-за санкционного давления со стороны Евросоюза.

С начала спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против России. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что все вводимые против России санкции являются безумными и бездумными. Их единственной целью является разрушить экономику РФ, однако этого не произошло.

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