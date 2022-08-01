Российские регионы будут масштабно представлены на форуме «Путешествуй!» 2022

Российские регионы будут масштабно представлены на форуме «Путешествуй!» 2022
Гостей форума «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на ВДНХ, ждут презентации маршрутов, дегустации и знакомство с туристическими возможностями 19 российских регионов.
Туристические маршруты и инвестиционные проекты Северного Кавказа представит АО «КАВКАЗ.РФ». В деловую программу форума вошли панельные дискуссии «Открытый Кавказ. Для туристов, для инвесторов, для развития» и «Инвестиционная кухня. Рецепты Кавказа». Также запланированы презентации кавказских всесезонных курортов. Регионы Северо-Кавказского федерального округа выступят с культурной и гастрономической программами. Представлены будут Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики.
Представители администрации Перми и местных компаний расскажут о туроператорских новинках, маршрутах, музеях и местной кухне. Гости стенда смогут прогуляться по городу, надев виртуальные 3D-очки, и пообщаться с роботом, который расскажет о туризме в Пермском крае.
Организация «Русь Новгородская», благодаря усилиям которой поток туристов с 2018 по 2021 год вырос более чем в 2 раза, познакомит гостей своего стенда с глэмпингами и кемпингами, проведет дегустацию местной гастрономии и розыгрыш призов. Отдельный блок информации будет предназначен для караванеров.
На форуме также будут представлены Санкт-Петербург, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Калмыкия и Коми.
Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» 2022 выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества. Титульный партнер форума — АО «КАВКАЗ.РФ», официальный партнер — ОАО «РЖД», страна-партнер — Республика Узбекистан. Партнеры: Cosmos Hotel Group, «Вилла Вино». Партнер по организации – Центр туризма «Абрау-Дюрсо».