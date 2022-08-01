7 августа на автодроме Moscow Raceway пройдет фестиваль спорта и музыки
7 августа на автодроме Moscow Raceway в Москве пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — Моторинг.
После долгожданного июньского Гран-при Москвы зрителей ждет еще одно знаковое событие в мире мотоциклетного спорта. На территории автодрома состоится грандиозный праздник спорта и музыки, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.
В главный гоночный уикенд лета интригу на трассе будут держать быстрейшие российские мотогонщики. Пять захватывающих гонок, борьба за подиум, и все это с живыми комментариями.
Моторинг — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети: авто- и мотоэкспозиции, шоу-программы, музыка, дрифт и гоночное такси, детская зона, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотоспортом еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн, автограф и фотосессии с пилотами.
Увлекательная борьба на трассе и насыщенная программа фестиваля — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: Моторинг запомнится вам надолго!
Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье.
Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
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