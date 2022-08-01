«Коммерсантъ» сообщил, что российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

Российские судебные инстанции начали отменять решения о депортации украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». Как выяснил 1 августа «Коммерсант», речь в данном случае идет о людях, которые были отправлены в центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

В связи с начавшейся специальной военной операцией России по защите Донбасса стало невозможно высылать таких граждан домой, поэтому в ЦВСИГ сейчас находятся более 100 человек, которые подлежат депортации.

У остающихся в России украинцев есть все необходимые документы, чтобы выехать на родину, однако пересечь границу они не могут из-за конфликта в их стране. Те же, у кого документов нет, не могут восстановить бумаги, так как украинские консульства в России закрыты.

Эксперты московской Хельсинкской группы подсчитали, что на Украину из России должны были выдворить 113 граждан, в основном за имеющиеся нарушения миграционного законодательства. Кроме того, еще не менее 245 человек из Украины сейчас также не могут покинуть столичные следственные изоляторы (СИЗО).

17 июня член президентского Совета по правам человек (СПЧ) Ева Меркачева сообщила «Известиям», что украинцы, находящиеся в московских следственных изоляторах (СИЗО), содержатся в обычных условиях и получают необходимую медицинскую помощь и другое содействие. По словам Меркачевой, на сегодняшний день только в московских СИЗО содержится 245 украинцев.

В тот же день члены СПЧ и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали, что в московских СИЗО и в спецприемнике поселка Сахарово в настоящий момент находятся минимум 358 граждан Украины, которые не могут быть депортированы на родину из-за разрыва дипломатических отношений между странами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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