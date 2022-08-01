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В Москве появился новый вид апартаментов

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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На рынок недвижимости Москвы вывели новый вид апартаментов — ситихаусы. Формат позволяет жить в районе многоквартирной застройки как в частном доме или таунхаусе — с отдельным входом. Об этом «Известиям» в понедельник, 1 августа, рассказали в компании ASTERUS.

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Новый формат апартаментов появился в строящемся районе в Покровском-Стрешнево. Ситихаусы будут расположены на первых этажах жилых корпусов. Как и любые апартаменты, они представляют собой нежилое помещение, которое можно оборудовать как под проживание, так и под бизнес-пространство.

Этажей в ситихаусе может быть два, поскольку высота потолков там превышает 5 м, добавили в компании. Вместе с тем стоимость таких объектов может превышать цену на квартиры в той же локации почти на 10%.

При этом в целом по рынку нежилой статус апартаментов является главной причиной их более низкой стоимости: разница на первичном рынке по сравнению с ценами на квартиры может составлять до 20%, напомнили в ASTERUS.

24 июля аналитики компании Est-a-Tet рассказали «Известиям», сколько стоят наиболее бюджетные апартаменты в старых границах Москвы. Так, помещение с отделкой площадью 11–12 кв. м, например в Кусково, можно приобрести за 3,0–3,1 млн рублей.

В целом за последние пять лет предложение апартаментов в Москве сократилось на 43%, а цены выросли на 37%. Это связано с динамикой развития рынка — клиенты в 2020–2021 годах активно вкладывали средства в жилье и апартаменты, рассказали эксперты.

В настоящее время в России ведется дискуссия о возможности расширения льготной ипотеки на апартаменты. Так, соответствующее предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ. Инициативу планируют направить на рассмотрение правительства.

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