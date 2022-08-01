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В Сербии отметили усилия Белграда по влиянию на Приштину

Петкович: Вучич приложил большие усилия, чтобы убедить Приштину отложить спорные меры
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Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
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Президент Сербии Александр Вучич приложил большие усилия, чтобы убедить Приштину отложить запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Об этом в понедельник заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

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«Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти», — цитирует политика портал Blic.

По его словам, Вучич сделал за последние 24 часа всё, чтобы сохранить в регионе мир.

Ранее, в понедельник, Петкович отметил, что полиция Косово хотела «разобраться» с местными сербами. Поэтому на север края стянули боевиков с бойцами спецназа. По мнению политика, конфликта хотели Приштина и премьер Косова Альбин Курти.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич также отметила, что постоянные провокации премьера непризнанного Косово довели ситуацию в Косово и Метохии (КиМ) до эскалации. Сербия не провоцировала кризис в Косово и Метохии, заключила она.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Премьер-министр Косово Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово Петар Петкович.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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