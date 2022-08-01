АвтоВАЗ повысил цены на модели Largus и Granta Drive Active
С 1 августа 2022 года АвтоВАЗ изменил розничные цены на две популярные модели Lada. Об этом сообщил портал «Лада.Онлайн».
По информации сайта, стоимость модели Lada Granta Drive Active повысили на 5 тыс. рублей. Цены на универсал Lada Largus увеличились на 65 тыс. рублей.
Стоимость Granta Drive Active начинается с с 809 900 рублей. Пассажирская версия Lada Largus стоит 1 300 900 рублей, грузовой фургон — 1 301 900 рублей. Версия Largus Cross — 1 452 900 рублей. Также у этой модели подорожала доплата за цвет металлик.
Накануне повышения цен портал поделился информацией о том, что завод распространил среди дилерской сети марки официальное письмо о необходимости соблюдения рекомендованной розничной цены на автомобили, а также на дополнительное оборудование и аксессуары.
В письме завод настоятельно попросил продавцов своей техники на завышать установленную автопроизводителем цену на фоне дефицита и повышенного спроса на новые автомобили. Однако 1 августа 2022 года стало известно, что подорожали некоторые комплектации моделей Largus и Granra. Параллельно с этим возросла в цене окраска кузова в цвет металлик.
29 июля российская компания «ТПВ Рус» подписала соглашение с турецкой «Мартур аутомотив ситинг энд интериорс» о покупке основного технологического оборудования по сборке автосидений. Смена владельца мощностей по сборке автомобильных сидений позволит увеличить их производство с 300 тыс. до 450 тыс. комплектов в год.