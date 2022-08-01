Реклама
Прямой эфир
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после атаки на штаб ЧФ в Севастополе
Мир
Вышедшее из порта Украины судно с зерном отслеживают турецкие спутники
Мир
ВСУ снова обстреляли Донецк из «Града»
Мир
В Японии прогнозируют рост цен на почти 2,5 тыс. наименований продуктов
Мир
В Японии заявили об отступлении США из-за отмены визита Пелоси на Тайвань
Мир
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение в составе Украины
Мир
В США заявили о «выбившем дух» из Байдена Си Цзиньпине
Мир
Россия обвинила страны НАТО в негласной поддержке вербовки иностранцев Украиной
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла Вооруженных сил РФ
Экономика
Запрет на импорт российского угля в ЕС вступил в силу 1 августа
Мир
В Судане выявили первый случай заражения оспой обезьян
Общество
Синоптики пообещали до 28 градусов тепла в Московском регионе 1 августа
Сюжет:

Метеоролог предупредил о жаре в Москве до 32 градусов

Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре в Москве до 32 градусов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 1 августа, температура воздуха в Москве поднимется до 26–28 градусов, а к четвергу столбики термометров достигнут уже отметок в 32 градуса тепла. Об этом сообщил 1 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды
Метеорологи объяснили возросшую частоту и силу экстремальных явлений природы

«В понедельник температура днем будет вполне высокая — 26–28 градусов, дальше она каждый день будет повышаться примерно на один градус. 4 августа уже прогнозируется 28–32 градуса тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Осадков, по словам метеоролога, в течение рабочей недели практически не ожидается. А вот с четверга в столице местами возможны уже небольшие кратковременные дожди, пишет «Газета.Ru».

Ранее, в понедельник, в Гидрометцентре сообщили, что днем в Москве синоптики обещают от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — от +12 до +14 градусов. На территории Московской области ожидается от 23 до 28 градусов тепла в дневное время суток и до +9 градусов — в ночное.

Ранее, 30 июля, главный специалист российского Гидрометцентра Мария Макарова пообещала теплое, а для кого-то — жаркое начало августа в Центральном федеральном округе. В частности, 1 и 2 августа специалист спрогнозировала до 30 градусов тепла.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022