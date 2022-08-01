Метеоролог предупредил о жаре в Москве до 32 градусов

В понедельник, 1 августа, температура воздуха в Москве поднимется до 26–28 градусов, а к четвергу столбики термометров достигнут уже отметок в 32 градуса тепла. Об этом сообщил 1 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник температура днем будет вполне высокая — 26–28 градусов, дальше она каждый день будет повышаться примерно на один градус. 4 августа уже прогнозируется 28–32 градуса тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Осадков, по словам метеоролога, в течение рабочей недели практически не ожидается. А вот с четверга в столице местами возможны уже небольшие кратковременные дожди, пишет «Газета.Ru».

Ранее, в понедельник, в Гидрометцентре сообщили, что днем в Москве синоптики обещают от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — от +12 до +14 градусов. На территории Московской области ожидается от 23 до 28 градусов тепла в дневное время суток и до +9 градусов — в ночное.

Ранее, 30 июля, главный специалист российского Гидрометцентра Мария Макарова пообещала теплое, а для кого-то — жаркое начало августа в Центральном федеральном округе. В частности, 1 и 2 августа специалист спрогнозировала до 30 градусов тепла.