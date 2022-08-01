Mirror сообщила о панике в Британии из-за слов Путина о кораблях ВМФ России с «Цирконами»
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- Mirror сообщила о панике в Британии из-за слов Путина о кораблях ВМФ России с «Цирконами»
Слова президента РФ Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании. Об этом 1 августа написал журналист Дуглас Пейшент.
«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука», — отметил он в статье для газеты Daily Mirror.
Пейшент назвал слова российского лидера леденящей душу угрозой.
В комментариях к материалу некоторые пользователи указали, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности для Соединенного Королевства не существует.
Накануне Путин заявил, что ракетные комплексы «Циркон» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота России в ближайшие месяцы. Он отметил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков». Глава государства подчеркнул, что возможности новых гиперзвуковых ракет безграничны.
Первые испытания ракеты начались прошлой осенью с атомной подводной лодки «Северодвинск». 24 декабря Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли безупречно.
«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).