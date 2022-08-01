Опубликовано видео выхода первого судна с зерном из порта Одессы

Из порта Одессы вышло первое судно с зерном в понедельник, 1 августа, сообщают СМИ Турции, ссылаясь на турецкое министерство обороны. В распоряжении «Известий» появилась соответствующая видеозапись.

Агентство Anadolu отмечает, что судно идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан, между тем оно прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа, для прохождения проверки.

«Судно продолжит прибывать в порт назначения после досмотра, который пройдет в Стамбуле», — говорится в сообщении военного ведомства Турции.

Тем временем турецкие спутники и беспилотные летательные аппараты отслеживают вышедшее из украинского порта судно.

13 июля завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна в Стамбуле. За несколько дней за этого Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

29 июля минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

При этом, как в конце июня подчеркивал президент РФ Владимир Путин, Москва не препятствует вывозу украинского зерна. По словам главы государства, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.