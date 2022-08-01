Жители Петербурга стали реже брать взаймы и одалживать деньги

Жители Санкт-Петербурга стали реже давать деньги в долг и просить взаймы. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на опрос SuperJob.

Как отмечается в материале, 12% респондентов занимают деньги у родных, 4% — у друзей. По 2% участников опроса могут занять у коллег или берут деньги на работе. Каждый пятый горожанин берет кредит в банке (18%). 60% отмечают, что денег в долг не берут.

При этом одалживают деньги близким 23% опрошенных, друзьям — 20%, коллегам — 9%.

Как показало исследование, охотнее дают в долг мужчины. Также проще занять деньги у работающего человека от 45 лет и старше.

44% опрошенных не дают деньги в долг.

Также уменьшилась сумма, которую житель Петербурга может одолжить родственнику. Она составила 15 тыс. рублей. Для друга не жалко в среднем 10 800 рублей, для коллеги — 5600 рублей.

31 июля сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, в какие денежные приметы верят россияне. Как оказалось, им следуют почти половина опрошенных (45%). Самым популярным оказалось убеждение не свистеть в помещении (55%). 40% верящих в денежные приметы отметили поверье не выносить мусор вечером. 32% следующих приметам рассказали, что у них есть различные обереги или статуэтки, которые приносят богатство и деньги.