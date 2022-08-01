Реклама
Прямой эфир
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после атаки на штаб ЧФ в Севастополе
Мир
Вышедшее из порта Украины судно с зерном отслеживают турецкие спутники
Мир
ВСУ снова обстреляли Донецк из «Града»
Мир
В Японии прогнозируют рост цен на почти 2,5 тыс. наименований продуктов
Мир
В Японии заявили об отступлении США из-за отмены визита Пелоси на Тайвань
Мир
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение в составе Украины
Мир
В США заявили о «выбившем дух» из Байдена Си Цзиньпине
Мир
Россия обвинила страны НАТО в негласной поддержке вербовки иностранцев Украиной
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла Вооруженных сил РФ
Экономика
Запрет на импорт российского угля в ЕС вступил в силу 1 августа
Мир
В Судане выявили первый случай заражения оспой обезьян
Общество
Синоптики пообещали до 28 градусов тепла в Московском регионе 1 августа

Жители Петербурга стали реже брать взаймы и одалживать деньги

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Санкт-Петербурга стали реже давать деньги в долг и просить взаймы. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на опрос SuperJob.

Как отмечается в материале, 12% респондентов занимают деньги у родных, 4% — у друзей. По 2% участников опроса могут занять у коллег или берут деньги на работе. Каждый пятый горожанин берет кредит в банке (18%). 60% отмечают, что денег в долг не берут.

При этом одалживают деньги близким 23% опрошенных, друзьям — 20%, коллегам — 9%.

Как показало исследование, охотнее дают в долг мужчины. Также проще занять деньги у работающего человека от 45 лет и старше.

44% опрошенных не дают деньги в долг.

Также уменьшилась сумма, которую житель Петербурга может одолжить родственнику. Она составила 15 тыс. рублей. Для друга не жалко в среднем 10 800 рублей, для коллеги — 5600 рублей.

31 июля сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, в какие денежные приметы верят россияне. Как оказалось, им следуют почти половина опрошенных (45%). Самым популярным оказалось убеждение не свистеть в помещении (55%). 40% верящих в денежные приметы отметили поверье не выносить мусор вечером. 32% следующих приметам рассказали, что у них есть различные обереги или статуэтки, которые приносят богатство и деньги.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022