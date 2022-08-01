Жители Рязани пожаловались на запах гари, который появился в городе в ночь на 1 августа. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на публикации в социальных сетях.

Рязанцы пишут о запахе гари в Горроще, Дашково-Песочне, Приокском, Канищеве. Пахнет также в центре — на Первомайском проспекте и площади Победы, отмечает РИА «7 новостей».

«В половине четвертого утра встал, чтобы все форточки закрыть», — рассказывает один из пользователей.

Отмечается, что запах может быть вызван лесным пожаром. Очередное возгорание в регионе было зафиксировано накануне, 31 июля.