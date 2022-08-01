Человек упал за борт промыслового судна в Баренцевом море
В Баренцевом море за борт промыслового судна упал человек, ведутся его поиски. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на управление МЧС России по Мурманской области.
Инцидент произошел в ночь на 1 августа в 60 км от берега.
«Поисковые работы в течение ночи результатов не дали. Поиски продолжаются силами промысловых судов, которые находятся в районе происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Ночью к поисковым работам были привлечены около 20 рыболовных судов и 400 членов экипажей.
Ранее, 25 июля, сообщалось, что в Кольском районе Мурманской области мужчина спас тонувшего в реке Кола четырехлетнего ребенка.