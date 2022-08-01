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Четыре человека погибли в ДТП с большегрузом в Прикамье

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Фото: Госавтоинспекция Прикамья
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В Пермском крае четыре человека погибли в аварии с тремя легковыми автомобилями и большегрузом в воскресенье, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, 31 июля в 19:50 (17:50 мск) со стороны города Чусовой в направлении поселка Полазна двигался автомобиль Skoda Fabia под управлением 56-летнего водителя, который на седьмом километре автомобильной дороги по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania, за рулем которого находился водитель 36 лет. После этого их откинуло на автомобили Granta и Nissan Qashqai», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Скончались водитель автомобиля Skoda Fabia с его тремя пассажирами. Водитель и пассажир Granta получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

На данный момент по факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

29 июля семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. Погибшие были туристами из Санкт-Петербурга.

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