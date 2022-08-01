В Японии прогнозируют рост цен на почти 2,5 тыс. наименований продуктов

Японские аналитики считают, что в августе количество наименований продовольственных товаров, на которые вырастут цены в стране, превысит 2400. Об этом говорят опубликованные 1 августа данные исследовательского центра Teikoku Databank.

До недавнего времени основным фактором повышения цен в Японии был рост стоимости муки и энергоносителей. Теперь же к нему добавилось ослабление японский иены, курс которой к доллару за последние месяцы опускался до уровня в почти 140 иен за доллар, что является самым низким показателем за последние 24 года. В настоящее время иена несколько укрепилась, но влияние этого фактора сохраняется.

Кроме того, опрос среди 105 японских компаний показал, что в октябре прогнозируется рост цен на рекордные 6,3 тыс. наименований товаров. В случае сохранения тенденции по итогам текущего года цены могут вырасти в целом на 20 тыс. наименований продуктов питания. Средний рос цен ожидается на уровне 14%.

12 июля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио намерен побудить государства G20, которые в настоящее время занимают нейтральную позицию в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине, присоединиться к антироссийским санкциям.

27 июня телеканал NHK сообщил, что правительство Японии расширит комплекс антироссийских санкций и включит туда еще порядка 160 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с РФ. Ограничения предполагают запрет на предоставление некоторых услуг для России, таких как бухгалтерский учет и траст, замораживание активов около 70 российских физлиц и запрет на экспорт в отношении 90 организаций военного назначения.

16 мая сообщалось, что в апреле в Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен на фоне ситуации на Украине. Как свидетельствовали данные Банка Японии, индекс оптовых цен в стране поднялся на 10%, тем самым продемонстрировав самый резкий рост за период с января 1981 года.

13 мая сообщалось, что крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов Eneos прекратила закупку российской нефти. Глава компании Такэси Сайтое уточнял, что последняя партия нефти из России была получена в апреле.

С начала российской военной спецоперации России по защите Донбасса 24 февраля страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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