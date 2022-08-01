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Суд рассмотрит продление ареста напавшего на детей в казанской школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Верховный суд Татарстана 1 августа рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву. Об этом в понедельник сообщил представитель Верховного суда республики.

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По его словам, заседание назначено на 10:00.

Срок ареста Галявиева истекает 11 августа.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

16 ноября 2021 года Галявиев прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга и был признан вменяемым. Первую экспертизу Галявиева в июле провел Научный центр имени Сербского. Она показала, что в момент совершения массового убийства молодой человек был невменяем, однако психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала обратное.

10 декабря СК РФ сообщил, что юноше предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

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