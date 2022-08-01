Запад решил ослабить меры по ограничению торговли российской нефтью из-за опасения роста цен на топливо и сокращения мировых поставок энергоносителей. Об этом сообщила газета Financial Times в воскресенье, 31 августа.

В публикации отмечается, что Евросоюз (ЕС) и Великобритания в начале июня договорились совместно запретить своим компаниям страховать суда с российской нефтью. Однако Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London, пока что не прибегнул к таким мерам.

«В настоящее время в Великобритании нет запрета на глобальные поставки российской нефти», — сказал представить Lloyd's Market Association Патрик Дэвисон.

С 2023 года в Великобритании начнет действовать запрет на страхование судов только для танкеров, которые везут российскую нефть напрямую в страну. Но, если энергоноситель перевозится в третьи страны, то компаниям доступ на оказание услуг открыт. Министерство финансов Великобритании заявило, что все еще изучает меры, которые можно применить в отношении российской нефтяной отрасли «с максимальным эффектом».

В свою очередь Евросоюз ввел полный запрет на страхование судов с российской нефтью. Действующие контракты разрешены только до 5 декабря. Но, как отмечает FT, ЕС сделал в своих санкциях по страхованию судов ряд исключений из-за опасений по глобальной энергетической безопасности. Благодаря этому, европейские компании могут заключать контракты с некоторыми российскими государственными компаниями.

США и Великобритания планируют запретить страхование судов, сообщили американские чиновники изданию. По их информации, эту меру могут ввести к концу года, но прежде нужно решить вопрос по ограничению цен на российскую нефть.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись прямого и косвенного импорта, покупки или передачи золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же. Кроме того, было сделано исключение из-под санкций для сделок ряда госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Эту меру применили для того, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения континента.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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