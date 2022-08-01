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Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур

В Японии заявили об отступлении США из-за отмены визита Пелоси на Тайвань

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Отказ спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань — это свидетельство отступления США под давлением Китая. Такое мнение высказал 31 июля профессор Университета Софии в Токио Кадзухиро Маэсима в соцсети Twitter.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Упоминание Тайваня может отсутствовать по соображениям безопасности. Вместе с тем, как широко сообщается, в случае, если поездка на Тайвань будет отложена, может быть создан прецедент: «Если Китай угрожает, американская сторона отступает», — говорится в сообщении.

Детали своей поездки в страны Азии Пелоси рассказала ранее в тот же день. Ожидается, что американский парламентарий посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, чтобы обсудить с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе вопросы экономики и безопасности. В числе тем также обозначены климатический кризис, права человека и демократическое управление.

Азиатское турне Нэнси Пелоси привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

19 июля газета Financial Times сообщала о том, что делегация, возглавляемая Пелоси, предположительно может посетить Тайбэй, что вызвало разногласия между КНР и США. Тогда представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга заявил, что Пекин не оставит без реакции такие планы американской стороны.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя 31 июля вероятный отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, заявил о том, что подобный жест демонстрирует неготовность Вашингтона к военной конфронтации с Пекином. По его мнению, Китай одержал моральную победу в этой ситуации.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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