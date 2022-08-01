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SCF: Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с ЕК, желая наладить отношения с Россией

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Европа пребывает в состоянии сильного экономического потрясения: евро упал до паритета с долларом, а средний показатель инфляции в еврозоне составил 8,6%. При условии, что ситуация в экономике продолжит дестабилизироваться и европейские страны осознают всю нелепость своего положения, лидеры Германии и Франции могут вступить в конфликт с Европейской комиссией в целях стабилизации диалога с Россией, так как это единственное решение проблем Евросоюза — таким прогнозом поделился британский журналист Мартин Джей на страницах портала Strategic Cultur Foundation (SCF).

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В сложившейся ситуации он раскритиковал профессиональные качества главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, указав, что никто не смог спрогнозировать, что политик «так напортачит» с процессом Brexit, распространением коронавируса, а также в диалоге с российской стороной.

«ЕС настолько силен, насколько сильны три гиганта Европы — Германия, Франция и Италия, — которых он должен защищать. Тем не менее, впервые за 30 лет в Германии наблюдается дефицит торгового баланса, и речь идет о нормировании энергопотребления, поскольку ожидается, что многие заводы в стране вскоре закроются или будут работать наполовину», — отмечается в материале, опубликованном в четверг, 28 июля.

Описание прогрессирование кризиса с прогнозом по экономике в странах — гигантах Европы — Германии, Франции и Италии — Джей резюмировал изменением позиций французского президента Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца в вопросе ситуации вокруг Украины и обращение лидеров к российскому президенту Владимиру Путину с целью стабилизации отношений с Россией. Более того, Берлин уже подает определенное сигналы на описанное развитие событий.

«Недавно стало известно, что пакет помощи в размере €9 млрд евро, предназначенный для Украины, был задержан Берлином в сочетании с тем, что немцы не смогли снабдить страны, поддерживающие Украину, танками, которые они ранее обещали. Это не появление «трещин». Эти признаки более обильны, чем это, и мы, скорее всего, вскоре увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, когда Макрон вмешается, чтобы начать новый диалог с Путиным», — указал Джей.

Ранее, 19 июля, немецкий журналист Эрик Бонзе заявил, что неудачные политические шаги Евросоюза могут привести к еврокризису. В своей статье для портала Telepolis он раскритиковал действия Брюсселя и предсказал печальное развитие событий для европейских стран. В частности, по его словам, уже лихорадит Италию, Францию, Бельгию и Нидерланды, проблемы также возникли и в ФРГ.

Обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу 14 июля выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом. Она считает, что странам грозит дефицит газа. По ее мнению, сильнее всего пострадает Германия.

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