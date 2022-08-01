Правительство Соединенных Штатов Америки в одностороннем порядке приостановило профильные встречи с Россией, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене и были направлены на противодействие террору. Последний раунд консультаций ЕС — РФ по аналогичной проблеме состоялся в 2019 году. Таким образом ЕС и США инициировали заморозку диалога с российской стороной под надуманным предлогом, о чем в понедельник, 1 августа, рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», — сообщил Тарабрин в беседе с «РИА Новости».

28 июля член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил что в мире давно сложилось устойчивое мнение, что именно американцы спонсируют террористические организации по всему миру. Сенатор подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном практически отсутствуют.

1 июня китайские аналитики поделились, что США должны понести ответственность за распространение терроризма в пределах страны и в мировых масштабах. Проблема заключается в том, что деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности Вашингтон прикрывает понятием «свободы».