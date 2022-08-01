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Посол рассказал о текущих переговорах России и Филиппин по поставкам удобрений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Филиппины ведут переговоры с Россией о поставках российских удобрений в рамках продолжения политики бывшего филиппинского президента Фернандо Маркоса. Об этом сообщил посол России в Маниле Марат Павлов в понедельник, 1 августа.

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«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», — сказал он «РИА Новости».

Посол рассказал, что данная тема поднимается филиппинской стороной «на самом высоком уровне». Он добавил, что это одна из тех позиций, от импорта которой зависит состояние экономики страны.

Как помнил Павлов, 19 июля Маркос заявил, что вопрос обеспечения страны доступными удобрениями носит приоритетный характер.

18 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Это, по его словам, поможет избежать голода в наиболее уязвимых регионах.

В этот же день стало известно, что замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ российского продовольствия, удобрений и сырья на мировые рынки.

Накануне, 17 июля, глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода».

В июне схожую позицию выразил автор книги «Эпоха гнева: история настоящего» Панкадж Мишра. Он заявил, что санкции против России не только оказались неэффективны, но и спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым голодом.

Так, британские фермеры еще месяц предупреждали назад о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. Спрогнозировали большие потери урожая и во Франции. 5 июня во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

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