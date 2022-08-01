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Mirror: слова Путина об оснащении кораблей ВМФ России «Цирконом» вызвали панику в Британии

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Президент России Владимир Путин анонсировал поступление гиперзвуковых ракет «Циркон» на вооружение Военно-морского флота в ближайшие месяцы. Территория для дислокации будет определена исходя из такого фактора, как интересы национальной безопасности России. Британский обозреватель Дуглас Пейшент охарактеризовал заявление российского лидера как «пугающее», о чем журналист рассказал на страницах газеты The Mirror в воскресенье, 31 июля.

В своей публикации британский эксперт акцентировал внимание на способностях «Циркона»: гиперзвуковое оружие может поражать цели на расстоянии 1040 км, при этом отдельные сведения указывают на максимальную дальности ракет в 1,5 тыс. км.

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«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7 тыс. миль в час. На такой скорости оно достигнет Лондона примерно за пять минут», — говорится в публикации Пейшента.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

Ракета разработана и производится в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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