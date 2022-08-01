Миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться при угрозе стабильности

При угрозе стабильности на севере Косово Североатлантический альянс (НАТО) готов вмешаться в ситуацию, говорится в Twitter представительства миссии НАТО «Силы для Косово» (KFOR) в понедельник, 1 августа.

«Ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово напряженная. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за обстановкой и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорится в посте.

В официальном пресс-релизе KFOR сказано, что в целом ситуация по безопасности в северных муниципалитетах Косово напряженная. Миссия призывает стороны к диалогу и мирному восстановлению стабильности в регионе, добавила «Газета.Ru».

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово Петар Петкович.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Как заявила официальные представитель ведомства Мария Захарова, лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий.

Вечером 31 июля сербский президент Александр Вучич в рамках своего вечернего обращения в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Об этом он сообщил после встречи в генеральном штабе с его главой генералом Милоном Мойсиловичем.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. Еврокомиссия приветствовала решение самопровозглашенной Республики Косово принять предложение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о переносе запрета на сербские документы на 30 дней — до 1 сентября.