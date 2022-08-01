Фестиваль REALIST признал лучшим веб-сериалом драму «Френдзона»

Четвертый фестиваль веб-сериалов REALIST завершился в Ярославле 31 июля. На нем были представлены комедии и мелодрамы, триллеры и хорроры, просветительская анимация и документальное роуд-муви. Со следующего года фестиваль намерен включить в программу скринлайф, киносторис, минутные видео и сериальную продукцию онлайн-платформ, узнали «Известия».

Очередной REALIST прошел в формате специального события Web Series Weekend, что в переводе на зрительский общеупотребительный означает «фестиваль выходного дня». На этот раз фестиваль обошелся без дискуссий, мастер-классов и питчингов, а конкурсную программу сократили до одного дня, показав 22 российских продукта.

«Фестиваль стал частью индустрии, а понятие «веб-сериал» теперь известно каждому. И я вынужден сообщить, что этот фестиваль веб-сериалов — последний. В следующем году в Ярославле будет новый REALIST — фестиваль аудиовизуального контента хронометражем до 24 минут. Мы считаем, что бессмысленно в индустрии придумывать разные названия, делить их, поэтому мы будем принимать все форматы: скринлайф, киносторис, веб-сериал, платформенные сериалы, минутные видео и т. д. Мы хотим, чтобы наш фестиваль объединял всех производителей независимо от того, как называется их формат», — заявил глава форума Антон Калинкин.

Лучшим веб-сериалом уходящего в историю фестиваля жюри под председательством медиаменеджера Елены Лапиной признало молодежную драму «Френдзона» — дипломный проект братьев Кравчуков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Главные по тарелочкам: чем удивили веб-сериалы в Ярославле»