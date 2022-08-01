В Судане выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в воскресенье, 31 июля.

«Министерство здравоохранения сообщает о выявлении первого подтвержденного случая оспы обезьян в Судане. Национальная лаборатория общественного здравоохранения подтвердила в четверг случай заболевания у 16-летнего школьника из штата Западный Дарфур», — говорится в заявлении.

31 июля в Индии сообщили о первой возможной смерти от оспы обезьян. Как отмечается, всего в Индии подтверждено четыре случая заболевания обезьяньей оспой, три из них — в штате Керала.

Всемирная организация здравоохранения 23 июля признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.