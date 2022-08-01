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Россия обвинила Запад в замораживании диалога по антитеррору под надуманными предлогами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Соединенные Штаты Америки и Евросоюз под надуманными предлогами инициировали заморозку диалога с Россией по противодействую террору. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

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Он напомнил о решении Вашингтона в одностороннем порядке приостановить профильные встречи в рамках диалога внешнеполитических российского и американского ведомств, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене. Аналогичная ситуация возникла и с Евросоюзом: так, последний раунд двусторонних консультаций РФ и ЕС по борьбе с терроризмом датируется 2019 годом, указал Тарабрин.

«Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», — отметил Тарабрин в беседе с «РИА Новости».

28 июля член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил что в мире давно сложилось устойчивое мнение, что именно американцы спонсируют террористические организации по всему миру. Сенатор подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном практически отсутствуют.

1 июня китайские аналитики поделились, что США должны понести ответственность за распространение терроризма в пределах страны и в мировых масштабах. Проблема заключается в том, что деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности Вашингтон прикрывает понятием «свободы».

Бесконтрольные поставки оружия американского производства и дестабилизация в результате подобных действий были также раскритикованы Москвой. Так, 23 марта российский посол в США Анатолий Антонов охарактеризовал милитаризацию Украины как прямую угрозу безопасности европейского и мирового сообщества, предупредив о рисках использования военной техники преступными элементами против гражданской авиации. 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Западу о предоставлении вооружения так называемой «умеренной сирийской оппозиции», которое в последствии через черный рынок перешло под контроль боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ). Таким образом дипломат провела параллель с текущим вооружением Украины.

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