Синоптики пообещали до 28 градусов тепла в Московском регионе 1 августа

Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в понедельник, 1 августа. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — от +12 до 14 градусов.

На территории Московской области ожидается от 23 до 28 градусов тепла в дневное время суток и до +9 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в столице после понедельника, который отметится показателем в +28 градусов, температура продолжит повышаться приблизительно на 1 градус. Так, 4 августа синоптик пообещал до 32 градусов выше нуля, а также отсутствие осадков в течение рабочей недели.

«В начале недели их не будет вовсе, а вот с четверга небольшие кратковременные дожди местами возможны», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

Ранее, 30 июля, главный специалист российского Гидрометцентра Мария Макарова пообещала теплое, а для кого-то — жаркое начало августа в Центральном федеральном округе. В частности, 1 и 2 августа специалист спрогнозировала до 30 градусов тепла.