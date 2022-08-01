Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Сербии допустили осложнение ситуации из-за премьера Косово
Мир
В Турции назвали TANAP альтернативой поставкам российского газа в ЕС
Мир
НАТО выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности в Косово
Мир
МИД России призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов
Мир
Вучич выступил с обращением в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово
Мир
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября
Общество
День ВМФ завершился праздничным салютом
Экономика
В ЦБ рассказали о вошедших в шорт-лист символах для обновленных 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
Очевидцы сообщили о выдвижении косовского спецназа к границе с Сербией
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Спорт
«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России
Сюжет:

Синоптики пообещали до 28 градусов тепла в Московском регионе 1 августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в понедельник, 1 августа. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды
Метеорологи объяснили возросшую частоту и силу экстремальных явлений природы

Днем в Москве синоптики обещают от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — от +12 до 14 градусов.

На территории Московской области ожидается от 23 до 28 градусов тепла в дневное время суток и до +9 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в столице после понедельника, который отметится показателем в +28 градусов, температура продолжит повышаться приблизительно на 1 градус. Так, 4 августа синоптик пообещал до 32 градусов выше нуля, а также отсутствие осадков в течение рабочей недели.

«В начале недели их не будет вовсе, а вот с четверга небольшие кратковременные дожди местами возможны», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

Ранее, 30 июля, главный специалист российского Гидрометцентра Мария Макарова пообещала теплое, а для кого-то — жаркое начало августа в Центральном федеральном округе. В частности, 1 и 2 августа специалист спрогнозировала до 30 градусов тепла.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022