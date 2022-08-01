Подполковник Разваляев организовал эвакуацию подчиненных под обстрелом боевиков

Минобороны РФ 1 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Старший офицер пункта управления связью подполковник Роман Разваляев руководил развертыванием сети связи в освобожденных от украинских неонацистов районах для обеспечения потребностей российских войск. Боевики в попытке лишить командование группировок связи подвергли командный пункт, где находилось подразделение Разваляева, обстрелу. Несмотря на тяжелую контузию и минно-взрывную травму, подполковник Разваляев организовал эвакуацию своих подчиненных в укрытие, вызвал медицинскую помощь и, продолжая выполнение боевой задачи, обеспечил бесперебойную связь между группировками. Самоотверженность и мужество подполковника Разваляева позволили российским войскам перейти в контрнаступление и разбить врага, а также сохранить жизни семи членам подчиненной ему рабочей группы.

Командир танкового взвода Народной милиции (НМ) ДНР гвардии старший сержант Андрей Сулохин служит с 2015 года. Сейчас его подразделение является одним из лучших в бригаде. Самым памятным для Сулохина стал бой под Авдеевкой, во время которого его танк поразил больше десяти единиц неприятельской техники. На счету экипажа гвардии старшего сержанта Сулохина несколько танковых дуэлей, из которых его танк неизменно выходил победителем.

Огнеметчик НМ ДНР Николай Мастеренко служит с 2016 года. Во время защиты своего родного края он неоднократно проявлял мужество и героизм. Так, во время одного из боев его подразделение, прикрывая пехоту, обеспечило плацдарм для наступления главных сил, что помогло выбить украинских националистов из мощного укрепрайона и взять его под контроль союзных сил.

29 июля Минобороны России рассказало о подвиге старшего лейтенанта Дмитрия Титова, героизм которого помог освободить один из населенных пунктов Донбасса. Во время боя он получил контузию, однако самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил командовать подразделением до выполнения боевой задачи.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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