Mirror: слова Путина об оснащении кораблей ВМФ России «Цирконом» вызвали панику в Британии

В Британии назвали «пугающими» слова президента России Владимира Путина о скорой передаче отечественному Военно-морскому флоту гиперзвуковых ракет «Циркон». Таким мнением поделился обозреватель Дуглас Пейшент в своей статье в The Mirror.

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7 тыс. миль в час. На такой скорости оно достигнет Лондона примерно за пять минут», — сообщил журналист.

Ракетный комплекс «Циркон» может поражать цели на расстоянии 650 миль (1040 км), но, по некоторым данным, его максимальная дальность достигает 930 миль (около 1,5 тыс. км), передает таблоид.

Президент Путин заявил, что ключевой момент в этом — возможность российского флота, который «способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу».

31 июля Путин сообщил, что ракетные комплексы «Циркон» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в ближайшие месяцы. Он отметил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков», а также добавил, что возможности новых гиперзвуковых ракет безграничны.

Первые испытания ракеты начались прошлой осенью с атомной подводной лодки «Северодвинск». 24 декабря Путин сообщил о залповом пуске. По его словам, испытания прошли «безупречно».

В конце прошлого года президент также заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

Ракета разработана и производится в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».