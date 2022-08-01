Зампред Центробанка рассказал об отсутствии планов по деноминации

Россиянам не стоит ожидать того, что на купюрах могут убрать несколько нулей. Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать, заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов, который курирует наличное денежное обращение.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит — это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. Как показывает история, возьмем хотя бы тот же 1998 год, когда была последняя деноминация, это было действительно своего рода отсечением периода финансовой нестабильности. Тогда инфляционные процессы были масштабными. И проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте», — рассказал он.

По словам зампреда ЦБ, проводимая сейчас модернизация банкнот (в период с 2022 по 2025 годы регулятор намерен практически обновить банкнотный ряд) преследует другие цели.

«Мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными», — подчеркнул Белов.

Он также напомнил, что освобождение купюр от нулей — мероприятие затратное.

«Деноминация 1998 года была довольно затратной и продолжительной, поскольку активный обмен шел целый год, изымались старые купюры через торговые сети, кредитные организации. И в принципе процесс затянулся на три года. Если мне не изменяет память, было обменено шесть млрд банкнот. Это огромная работа, которая была выполнена сотрудниками банков и торговли», — сказал зампред ЦБ.

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«Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет»