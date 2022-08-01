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Бизнес вновь выступил против единого оператора рекламы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Представители бизнеса вновь выступили против поправок в закон «О рекламе», подразумевающих создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных объявлений в Сети. Его выберут из числа коммерческих компаний, соответствующий законопроект сейчас рассматривает Госдума, узнали «Известия».

Со щитом или на щите: в Госдуме обсудили спорные поправки в закон о рекламе
На круглом столе прозвучали разные точки зрения

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) опасаются, что с появлением новой структуры сайты с объявлениями, такие как «Авито», «Циан» и многие другие, прекратят свое существование и люди не смогут бесплатно продавать там свои квартиры, автомобили и вещи. Об этом сказано в письме организации председателю ГД Вячеславу Володину.

АКИТ не поддерживает законопроект и просит исключить из него электронные доски объявлений, сказано в письме. Против резонансного законопроекта ранее выступали «Авито» и «Сбер», писали СМИ. Согласно сообщениям, компании обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину и попросили организовать обсуждение поправок.

28 июля на круглом столе «Справедливой России» в ГД представители «Авито», «Яндекса», Ozon и «Рамблера» призвали исключить доски объявлений из документа. Рассмотрение законопроекта во втором чтении было запланировано на середину июля, но его решили отложить.

Документ, о котором идет речь, касается национальной безопасности, подчеркнули в Госдуме: не секрет, что у большей части подобных сайтов иностранные учредители и у них может быть свое видение того, как распоряжаться персональными данными граждан. Кроме того, в последнее время растет число киберпреступлений, в том числе с использованием площадок для объявлений, а новые нормы в перспективе могут позволить защитить права потребителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Тоска объявлений: почему бизнес выступил против единого оператора рекламы»

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