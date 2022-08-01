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В Турции назвали TANAP альтернативой поставкам российского газа в ЕС

Представитель президента Турции Калын назвал TANAP альтернативой поставкам газа РФ в ЕС
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Mustafa Kaya
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Трансанатолийский газопровод TANAP является альтернативой российским поставкам газа для Европы. Об этом заявил новостной портал Axar 31 июля со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

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«Одной из двух основных альтернатив [российского газа для ЕС] является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — сказал он.

30 июля Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Уточняется, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок энергоресурса из РФ.

В этот же день оператор электросетей Швеции Svenska kraftnät предупредил о возможных отключениях электричества грядущей зимой.

В начале июля газета Bild привела данные опроса INSA, согласно которому каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза. Также подавляющее большинство населения Германии (91%) начало ограничивать себя в расходах.

В Москве причиной последних событий в мировой экономике назвали политику G7. Президент РФ Владимир Путин 17 июня напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока».

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