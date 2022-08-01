В Молдавии рассказали о приведении контингента НАТО в Косово в боеготовность

Контингент Североатлантического альянса, размещенный в регионе Косово и Метохия, приведен в боевую готовность. Об этом 31 июля сообщил молдавский телеканал TV8.

На территории спорного региона приведены в состояние готовности расположенные там силы НАТО. Помимо этого, добавляет телеканал, в муниципалитетах на севере Косово призваны к мобилизации полицейские подразделения.

31 июля сербская газета «Данас» разместила сообщение о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Жителей предупредили не выходить из домов и держаться подальше от окон.

В ответ на ситуацию президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он подчеркнул, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

Около 18:15 по местному времени (19:15 мск) косоварская полиция частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии.

Кроме того, сербский портал «Новости» рассказал о том, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В тот же день портал Exit News сообщил о том, что сербы, проживающие в северной части Косова и Метохии, начали акции протеста. В ответ на выступления косоварские власти выдвинули в район проведения протестов вооруженные подразделения Сил для Косова (KFOR, СДК). Очевидцы подтвердили эту информацию, предоставив кадры выдвижения косоварского спецназа.

Тогда же издание Albanian Daily News сообщило о стрельбе на севере Косово и Метохии. В результате перестрелки был ранен один полицейский и два гражданских.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.