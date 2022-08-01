Mirror: Путин вызвал панику в Британии заявлением о ракетах «Циркон»

Слова президента РФ Владимира Путина о скорой передаче отечественному Военно-морскому флоту гиперзвуковых ракет «Циркон» назвали «пугающими». Такой реакцией поделился обозреватель Дуглас Пейшент в своей статье в The Mirror.

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час. На такой скорости оно достигнет Лондона примерно за пять минут», — сообщил журналист.

В публикации отмечается, что ракетный комплекс «Циркон» может поражать цели на расстоянии в 650 миль (1040 км), но, по некоторым данным, его максимальная дальность достигает 930 миль (около 1,5 тыс. км).

В этот же день Путин сообщил, что ракетные комплексы «Циркон» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в ближайшие месяцы. Он отметил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков, а также добавил, что возможности новых гиперзвуковых ракет безграничны.

Первые испытания ракеты начались прошлой осенью с атомной подводной лодки «Северодвинск». 24 декабря Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли «безупречно».

В конце прошлого года президент также заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

Ракета разработана и производится в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».