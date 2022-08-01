Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о все большей утрате Европой своего значения

На международной арене Европа становится слабее, пока значимость Азии растет. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times 31 июля.

«Европа начинает играть менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения», — сказала она.

Она сообщила, что в настоящее время занимается разработкой книги «Реквием по Европе», потому что Европа, в которой она выросла, «больше не существует».

По ее мнению, европейские политики игнорируют существующую реальность в геополитической ситуации. В интервью она также затронула тему российско-европейских отношений и их перспектив. Она отметила, что лидеры ЕС из-за «невежества и высокомерия» пренебрегают базовыми принципами дипломатии, что делает ситуацию опасной.

«Это превращается в очень опасную ситуацию, потому что у нас наблюдается полное игнорирование реальности, географической реальности, товарной реальности, основной концепции дипломатии», — прокомментировала она.

Кнайсль заявила, что невозможно так просто заменить российский газ. Она подытожила, что нынешний кризис в Европе — результат неэффективного внутреннего управления.

Ранее, 19 июля, немецкий журналист Эрик Бонзе заявил, что неудачные политические шаги Евросоюза могут привести к еврокризису. В своей статье для портала Telepolis он раскритиковал действия Брюсселя и предсказал печальное развитие событий для европейских стран. В частности, по его словам, уже лихорадит Италию, Францию, Бельгию и Нидерланды, проблемы также возникли и в ФРГ.

По его мнению, причины происходящего — «провальная внутренняя политика» и антироссийские санкции.

Обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу 14 июля выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом. Она считает, что странам грозит дефицит газа. По ее мнению, сильнее всего пострадает Германия.

Президент России Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Россией и от российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США, где зашкаливает инфляция.