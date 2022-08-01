Собчак сообщила о госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре

Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс попал в больницу с синдромом Гийена-Барре. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале 31 июля со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову.

Собчак привела слова Чубайса, который заявил, что он госпитализирован в одну из европейских клиник. Его состояние отмечается средней тяжести, стабильное.

«Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак.

По ее информации, он в реанимации.

Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, при котором разрушается оболочка нервных волокон, что приводит к нарушению движений и расстройствам чувствительности. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года 12 лет. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. После, 4 декабря 2020 года, назначен на место специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Российский лидер 25 марта 2022 года подписал указ о его освобождении от должности. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.