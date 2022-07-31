В Томске мусоровоз задавил мужчину. Об этом 31 июля рассказало Управление МВД России по Томской области в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени (около 13:00 мск) на улице Энергетиков. Грузовой автомобиль Scania под управлением 29-летнего мужчины при движении задним ходом сбил и наехал на проходившего мимо пешехода. От полученных травм 72-летний мужчина скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в тот же день пресс-служба УМВД по Республике Дагестан рассказала о ДТП в Ногайском районе. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и четыре пострадали.