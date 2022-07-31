На границе Косова и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги

На севере частично признанной Республики Косово сработали сирены воздушной тревоги. Информация об этом появилась на сайте Srbija Danas в воскресенье, 31 июля.

По информации издания, сирены работали на протяжении часа. Жителям рекомендовали не выходить из домов и держаться подальше от окон.

Сообщается, что заместитель командующего Косовской полиции Северного региона Бесим Хоти не располагает информацией о происходящем.

На региональной дороге Приштина – Лепосавич, недалеко от Звечана, готовятся баррикады.

31 июля полиция частично признанной Республики Косово блокировала на севере административный пункт перехода «Брняк» в центральную часть Сербии. Как отмечается, колонны автомобилей наблюдаются перед КПП «Ярине».

В этот же день Министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово. Отмечается, что Приштина намеренно распространяет дезинформацию о якобы конфликтах и столкновениях с сербской армией.



Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В этот же день президент Сербии Александр Вучич в обращении к жителям заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере региона, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он отметил, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.