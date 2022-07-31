Саша Стоун и Карина Кросс провели открытую тренировку на стадионе «Лужники»

Боец ММА Саша Стоун и блогер Карина Кросс 31 июля провели открытую тренировку на московском стадионе «Лужники».

Стоун и Кросс решили сделать свою тренировку публичной для того, чтобы дать фанатам возможность встретиться с кумирами и заняться спортом вместе. Саша Стоун рассказал присутствующим о том, как поддерживать хорошую физическую форму, а Карина Кросс поделилась правилами и опытом организации правильного питания.

«Похудеть за неделю — очень плохо для организма, неестественно. Но уменьшиться в объемах, чтобы лишняя вода ушла, можно с помощью легкой пробежки с утра и отказа на какое-то время от сладкого и хлеба. Можно себя маленькими шажками приучать к спорту. Вот я, кстати, всегда занимаюсь», — поделилась Кросс.

Во время тренировки Стоун также прокомментировал свой предстоящий бой со спортсменом Святославом Коваленко на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», отметив, что Коваленко является опасным соперником на ринге из-за своей непредсказуемости. Стоун также подчеркнул, что предстоящий бой для него — большое событие и тренировки перед ним проходят практически каждый день.

Кроме поединка Стоуна и Коваленко, зрители смогут увидеть бои между Гаджи Автоматом и Фернандо Родригесом, Николаем Чибисовым и Андреем Ефимовым, а также насладиться главным поединком вечера — схваткой между Джеффом Монсоном и Вячеславом Дациком. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.