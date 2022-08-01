Между бойцами Стоуном и Коваленко возникла перепалка из-за гонорара

Между бойцом поп-ММА Святославом Коваленко и бойцом ММА Сашей Стоуном, которые сразятся в бою, возник спор, куда они потратят гонорар за поединок. Информация об этом появилась в распоряжении «Известий» 31 июля.

Коваленко посетил открытую тренировку Стоуна, где между парнями завязалась небольшая перепалка из-за слов о том, что на свой гонорар Саша Стоун планирует купить свадебные туфли для своей девушки Вали Карнавал.

«Я сказал, что мы с ним выросли в разных средах. Когда его спросили про гонорар, он сказал, что потратит его на туфли. Гонорар там большой. Меня когда спросили, я вот не смог сказать, куда потрачу», — прокомментировал он.

Коваленко уточнил, что помогает своей семье и родственникам, поэтому «у меня нет такого, что я конкретно куплю», добавив, что при надобности он отправит определенную сумму.

«Я рос и видел, что мой отец отдавал все последнее для того, чтобы моя мама и его дети были счастливы. Я видел, как мои старшие братья, друзья отдавали все последнее для своих жен, с себя чуть ли все не снимая. И здесь такая же история», — в свою очередь сказал Стоун.

12 июня стало известно о том, что Святослав Коваленко обратился к Саше Стоуну с вызовом на бой. По мнению блогера, Саша Стоун — сильный соперник, поэтому ему интересно с ним сразиться.

Бойцы встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, в главном бою вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.