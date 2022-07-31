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В МККК сообщили о контакте с Минобороны РФ по поводу удара по СИЗО в Еленовке

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Фото: ТАСС/Вадим Белозерцев
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Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает контакт с Минобороны РФ в связи с заявлением ведомства о приглашении экспертов в интересах проведения расследования по факту удара по СИЗО в Еленовке. Об этом сообщил 31 июля официальный представитель организации Эван Уотсон.

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«МККК в курсе публичного заявления российского Минобороны. Мы находимся в контакте с этим министерством по данному вопросу», — сказал он ТАСС.

По его словам, организация не получала письменного документа по этому поводу. При этом поддерживается «двусторонний конфиденциальный диалог».

«Однако относительно этого конкретного публичного заявления должно быть ясно, что роль и мандат МККК не состоят в том, чтобы проводить публичное расследование предполагаемых военных преступлений. <…> Мы еще не имеем официального подтверждения предоставления нам доступа для посещения этого места и военнопленных», — уточнил он.

Как отметил Уотсон, МККК готов направить своих сотрудников в Еленовку. Также в организации считают, что семьи содержавшихся в изоляторе военнопленных должны быть проинформированы об инциденте.

«Стороны должны сделать всё возможное, в том числе путем проведения беспристрастного расследования, чтобы помочь установить факты, касающиеся этой атаки», — заключил он.

Ранее, 29 июля, вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики, где содержались украинские военнопленные. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

По данным Министерства обороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев, многие из 193 военнопленных получили ранения. Произошедшее — целенаправленная кровавая провокация киевского режима, добавили в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств. Среди военнопленных в изоляторе были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Бывший командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

31 июля Минобороны РФ сообщило, что российская сторона направила официальное приглашение экспертам МККК и Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках расследования удара по СИЗО.

Кроме того, по словам заместителя постоянного представителя РФ в ООН Дмитрия Полянского, Москва сообщила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о данных, которые свидетельствуют о вине Киева в ударе по изолятору.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к РФ за помощью.

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