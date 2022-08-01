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Вучич выступил с обращением в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово

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Фото: Соцсети
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Сербский президент Александр Вучич в рамках своего вечернего обращения в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 31 июля, после встречи в генеральном штабе с его главой генералом Милоном Мойсиловичем.

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«Было много лжи и дезинформации. В полночь командующий KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове) прибывает в косовскую Митровицу для беседы с Гораном Ракичем (экс-вице-премьер-министр Косово)», — сказал Вучич.

Он заверил граждан, что власти работают над урегулированием ситуации. Вучич уверен, что новости будут хорошими и вскоре произойдет разрядка напряжения между народами, так как «мы с новыми компромиссными решениями придем к миру», отметил он. По мнению Вучича, это самая крупная политическая задача на ближайшие дни.

«Я хочу поблагодарить тех, кто поддерживал Сербию, тех, кто был прав и придерживался правильных взглядов. Особенно я хочу поблагодарить представителей министерства иностранных дел Российской Федерации, которые отреагировали очень корректно. Как бы ни было тяжело, сдаваться мы не будем, Сербия победит», — сказал сербский президент в эфире телеканала Pink.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

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