Во Франции сравнили ситуацию в ФРГ с «мрачными 90-ми»

Экономические показатели зависимой от российского газа Германии, по сравнению с показателями других членов еврозоны, напоминают о мрачных 90-х и говорят о неизбежной рецессии в стране, пишет 29 июля французская Libération.

«Такое ощущение, что мы вернулись в 90-е годы, после воссоединения. Германия демонстрирует одни из самых плохих показателей во втором квартале в еврозоне. В то время как другие страны на удивление хорошо справляются с энергетическим кризисом, продемонстрировав более высокие, чем ожидалось, темпы роста во втором квартале (в среднем +0,7%), крупнейшая экономика Европы начала стагнировать. Германия находится на грани рецессии, считает президент мюнхенского Института экономических исследований (Ifo)», — пишет издание.

Причинами экономического спада в ФРГ газета называет рост цен на энергоносители и снижение внутреннего спроса — одного из столпов экономического роста.

«Обезумевшие от рекордной инфляции (более 7%) немцы экономят там, где могут. Предупреждения правительства о неизбежном росте счетов в октябре из-за цен на газ изменили их потребительские привычки. В частности, они жертвуют продуктами питания и средствами по уходу, согласно отчету нюрнбергского института потребительских исследований», — говорится в материале.

Производство в Германии также в кризисе. Деловой климат, ежемесячно измеряемый Ifo для 9000 компаний, в июле упал до самого низкого уровня за последние два года. По данным Федерации торгово-промышленных палат, каждая шестая компания уже отреагировала на энергетический кризис сокращением производства.

«Это ситуация, которая явно беспокоит другие страны еврозоны, так как они по-прежнему сильно зависят от конъюнктуры в Германии. Никто не забыл эту пословицу, которая широко использовалась в 90-е годы: «Когда Германия кашляет, простужается вся Европа», — отмечает Libération.

При этом, пишет газета, правительство ФРГ надеется закончить год с ростом более чем на 2%.

29 июля агентство Bloomberg сообщило, что эпоха главенства Германии в Европе подходит к концу. В течение десятилетия Берлин обладал моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе (ЕС), руководя политикой и играя роль соглядатая для более слабых экономик Южной Европы. Но энергетический кризис нарушил этот баланс.

28 июля министра экономики федерального правительства Роберта Хабека освистали во время выступления в баварском городе Байройт. Он заявил, что резкий рост цен на энергоносители связан с российской спецоперацией в Донбассе, поэтому Германия должна как можно скорее стать независимой от российских энергоносителей.

Германия в прошлом успешно справлялась с вызовами и кризисными ситуациями, но теперь, когда проблемы появляются будто по цепной реакции, нарастая, как снежный ком, стране нужна ключевая антикризисная стратегия, предположила 27 июля немецкая Die Welt.

В тот же день премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предупредил, что экономическая система Германии может рухнуть, если правительство страны не поймет, что в ближайшие пять лет ФРГ не сможет обойтись без российского газа. Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо проявить больше прагматизма и ответственности вместо высокопарных споров о совести.