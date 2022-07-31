Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о сиренах тревоги в городах на границе Сербии и Косово
Мир
В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии
Мир
Горняки обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в Донецке спасены
Мир
МИД России призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов
Общество
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин
Мир
В Индии сообщили о первой возможной смерти от оспы обезьян
Армия
Празднование Дня ВМФ завершилось во Владивостоке салютом
Мир
Жители Нидерландов начали массово закупать дрова
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Спорт
«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России

Биолог рассказал о последствиях для запутавшегося в сетях кита

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022