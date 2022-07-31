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В Индии сообщили о первой возможной смерти от оспы обезьян

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Мужчина с положительным результатом теста на оспу обезьян скончался в больнице в Индии, сообщила 31 июля газета Indian Express, ссылаясь на главу департамента здравоохранения штата Керала Вину Джорджа.

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Житель города Триссур в возрасте 22 лет скончался в частной больнице через несколько дней после возвращения из ОАЭ 22 июля. По словам Джорджа, у заболевшего был диагностирован вирус еще за границей, но члены его семьи передали результаты теста в индийскую больницы только 30 июля.

«У юноши не было симптомов обезьяньей оспы. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита и повышенной утомляемостью. Его родственники передали результат теста только в субботу. По факту смерти будет проведено расследование, поскольку у обезьяньей оспы очень низкий уровень смертности», — приводит издание слова главы департамента здравоохранения.

Как отмечается, всего в Индии подтверждено четыре случая заболевания обезьяньей оспой, три из них в штате Керала.

Накануне министерство здравоохранения в Испании подтвердило второй случай летального исхода в результате заражения оспой обезьян. К тому времени в стране всего было выявлено около 4,3 тыс. инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения 23 июля признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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