«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России
«Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1 в матче третьего тура чемпионата России по футболу и сравнялся в таблице с лидерами — «Зенитом» и ЦСКА.
Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 4:1. В составе красно-белых голы на свой счет записали Кристофер Мартинс (2-я минута), Александр Соболев (12) и Квинси Промес, оформивший дубль на 38-й и 94-й минутах.
У оренбуржцев отличился Иван Башич (55).
«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с семью очками в трех матчах, пишет «Спорт Экспресс». Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».
«Оренбург» с тремя очками на 10-й строчке.
Ранее, 31 июля, ЦСКА сыграл вничью с «Пари Нижний Новогород», упустив преимущество в два мяча по ходу встречи.
30 июля «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в матче третьего тура РПЛ.