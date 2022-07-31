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Вокруг президента Ирландии разгорелся скандал из-за слов его жены об Украине

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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Президент Ирландии Майкл Хиггинс попал в скандал из-за противоречивого письма его жены Сабины о конфликте на Украине, которое она отправила в газету The Irish Times. Ирландского политика призвали выступить с заявлением и разъяснить позицию по этому вопросу, сообщает издание The Independent.

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Как сообщается, в своем письме первая леди Ирландии заявила, что конфликт будет продолжаться, пока мир «не убедит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и на переговоры».

Заявление жены президента вызвало массовое недовольство и волну критики со стороны ирландских парламентариев. По данным газеты, депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн крайне негативно отреагировал на письмо первой леди, а также отдельно отметил недопустимость его публикации на официальном сайте президента Ирландии.

«Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьезные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины», — пояснил он.

Джон МакГахон, представляющий партию Fine Gael, охарактеризовал письмо Хиггинс как «неуместное, бесполезное и неприятное».

По информации издания, президент Ирландии пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее, 30 июля, американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер заявила, что США на протяжении долгого времени унижали Россию. Она также напомнила, что Владимир Путин «был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября [2001 года], чтобы выразить соболезнования США», на что Джордж Буш-младший, занимавший на тот момент пост главы Белого дома, «даже не перезвонил ему».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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