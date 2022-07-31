Еще один тест Байдена на коронавирус оказался положительным
Президент США Джо Байден 31 июля снова сдал положительный тест на COVID-19. Лечащий врач американского лидера сообщил, что президент остается на карантине. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Отмечается, что американский лидер хорошо себя чувствует.
27 июля Байден, заболевший ковидом в середине месяца, получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача он снял меры строгой изоляции, однако продолжил носить маску в присутствии других людей для их защиты.
Однако уже 30 июля, стало известно, что президент США снова сдал положительный тест на коронавирус и вернулся на карантин.
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