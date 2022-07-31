Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль заявила о всё большей утрате Европой своего значения

Страны Европы играют всё менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения, в то время как значимость Азии растет. Такое мнение 30 июля высказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с изданием Asia Times.

По ее мнению, лидеры Евросоюза (ЕС) из-за невежества и высокомерия пренебрегают базовыми принципами дипломатии, что делает ситуацию опасной.

«Это превращается в очень опасную ситуацию, потому что у нас наблюдается полное игнорирование реальности, географической реальности, товарной реальности, основной концепции дипломатии», — сказала Кнайсль.

В интервью экс-глава австрийского МИД также затронула тему российско-европейских отношений и их перспектив. В частности, политик отметила, что российский газ нельзя так просто заменить. Вызванный антироссийскими санкциями кризис в Европе, по ее словам, является прямым следствием неэффективного внутреннего управления.

В настоящее время Кнайсль работает над книгой «Реквием по Европе». Выбор названия книги она объяснила тем, что той части света, в которой она выросла, «больше не существует».

Ранее, 28 июля, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России действуют не так быстро, как было рассчитано изначально. Это происходит потому, считает он, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеют большую устойчивость к внешнему воздействию.

При этом, как заявил 18 июля глава австрийского МИД Александер Шалленберг, антироссийские санкции продолжают негативно влиять на экономику Австрии, так как Россия является для нее важным торговым партнером.

В этом же месяце немецкий журналист Эрик Бонзе статье для портала Telepolis указал на то, что неудачные политические шаги Евросоюза приведут к еврокризису. Он раскритиковал действия Брюсселя, отметив, что из-за его политики проблемы возникли в ФРГ, помимо этого, уже «лихорадит» Италию, Францию, Бельгию и Нидерланды.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США, вызвав инфляцию и рост цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».